Патриарх Кирилл призвал священников бороться с домашним насилием

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Епископ РПЦ 22 декабря призвал священнослужителей активнее работать над предотвращением насилия в семьях прихожан

Читайте также:

«Я обращаюсь в первую очередь к священникам, к тем, кто имеет доступ к семьям, кто принимает исповедь: работайте с семьями, с мужем, женой, детьми. Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы», — процитировал ТАСС патриарха.

Патриарх Кирилл в проповеди после литургии в московском храме Феодора Ушакова также отметил, что церковь должна быть на передовой в борьбе за человека и предупреждение агрессии. Он призвал священников «воспитывать людей таким образом, чтобы им в голову не приходило нарушать закон».

Напомним, 29 ноября Совет Федерации опубликовал полный текст закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» и предложил принять участие в его обсуждении.

Закон, вызвавший большой общественный резонанс, обсудили в Краснодаре 14 декабря на встрече представителя епархии с гражданскими активистами. А 17 декабря в ЗСК края прошли общественные слушания по законопроекту. Участники слушаний единогласно отклонили законопроект, потому что закон имеет «подрывной характер по отношению к публичному порядку Российской Федерации, традиционным российским духовно-нравственным ценностям, в том числе традиционным нравственным основам семьи и семейному укладу российского общества».

Как писали Юга.ру, в ходе ежегодной пресс-конференции журналисты спросили президента, как он относится к закону о домашнем насилии. Владимир Путин признался, что сам законопроект не читал, но к закону испытывает смешанные чувства.

Законопроекты Насилие общество Патриарх Кирилл РПЦ Семья Юриспруденция

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре водитель сбил 82-летнюю женщину
Путин спросит мнение аграриев Адыгеи о развитии сельских территорий
Дочь Кадырова поможет восстановить сгоревший приют для животных в Грозном
Четыре года строительства Крымского моста собрали в двухминутном видео
«Значительно мягче идет, чем автомобильный»: Путин открыл железную дорогу по Крымскому мосту
Возвращение через 50 лет: «Союзмультфильм» выпустил третью часть мультфильма «Умка»

Лента новостей

Мнения Партнерский

Инструменты, которые мы заслужили

Какая еще господдержка может пригодиться российскому малому бизнесу

Статьи Партнерский

Что такое фирменный стиль и зачем он нужен даже начинающей компании

Статьи Партнерский

Как работает краевой фонд микрофинансирования

1,1 млрд рублей на 500 заемщиков в 2019 году

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале