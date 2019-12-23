Патриарх Кирилл призвал священников бороться с домашним насилием
Епископ РПЦ 22 декабря призвал священнослужителей активнее работать над предотвращением насилия в семьях прихожан
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«Я обращаюсь в первую очередь к священникам, к тем, кто имеет доступ к семьям, кто принимает исповедь: работайте с семьями, с мужем, женой, детьми. Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы», — процитировал ТАСС патриарха.
Патриарх Кирилл в проповеди после литургии в московском храме Феодора Ушакова также отметил, что церковь должна быть на передовой в борьбе за человека и предупреждение агрессии. Он призвал священников «воспитывать людей таким образом, чтобы им в голову не приходило нарушать закон».
Напомним, 29 ноября Совет Федерации опубликовал полный текст закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» и предложил принять участие в его обсуждении.
Закон, вызвавший большой общественный резонанс, обсудили в Краснодаре 14 декабря на встрече представителя епархии с гражданскими активистами. А 17 декабря в ЗСК края прошли общественные слушания по законопроекту. Участники слушаний единогласно отклонили законопроект, потому что закон имеет «подрывной характер по отношению к публичному порядку Российской Федерации, традиционным российским духовно-нравственным ценностям, в том числе традиционным нравственным основам семьи и семейному укладу российского общества».
Как писали Юга.ру, в ходе ежегодной пресс-конференции журналисты спросили президента, как он относится к закону о домашнем насилии. Владимир Путин признался, что сам законопроект не читал, но к закону испытывает смешанные чувства.
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