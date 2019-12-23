УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 8 тысяч евро за грубую игру

22 декабря стало известно о том, что УЕФА оштрафовал ФК «Краснодар» по итогам матча с швейцарским «Базелем»

Напомним, 28 ноября футболисты «Краснодара» обыграли «Базель» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Автором единственного гола стал нападающий Ари, который реализовал пенальти на 72-й минуте. После этого он ударил защитника «Базеля» и получил красную карточку.

Краснодарский клуб наказали за излишне грубую игру футболистов, передал 22 декабря Sport24.ru слова пресс-службы УЕФА. Всего в течение матча «горожане» получили пять карточек. Оплатить штраф клуб обязан в течение трех месяцев.

Напомним, в июле УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тыс. евро за нарушение принципов работы бывшего главного тренера Мурада Мусаева.