УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 8 тысяч евро за грубую игру
22 декабря стало известно о том, что УЕФА оштрафовал ФК «Краснодар» по итогам матча с швейцарским «Базелем»
Напомним, 28 ноября футболисты «Краснодара» обыграли «Базель» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Автором единственного гола стал нападающий Ари, который реализовал пенальти на 72-й минуте. После этого он ударил защитника «Базеля» и получил красную карточку.
Краснодарский клуб наказали за излишне грубую игру футболистов, передал 22 декабря Sport24.ru слова пресс-службы УЕФА. Всего в течение матча «горожане» получили пять карточек. Оплатить штраф клуб обязан в течение трех месяцев.
Напомним, в июле УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тыс. евро за нарушение принципов работы бывшего главного тренера Мурада Мусаева.
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