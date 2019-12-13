Команды из России впервые за 18 лет не сыграют весной в еврокубках после провала ФК «Краснодар» в матче с «Хетафе»
Российские клубы впервые за 18 лет не вышли в весенние стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов после неудачной игры ФК «Краснодар» с испанским «Хетафе»
«Краснодар» был последним представителем России, у которго был шанс пройти в плей-офф Лиги Европы. Вечером 12 декабря в Испании состоялась встреча заключительного, 6-го тура группового этапа, в которой «быки» проиграли «Хетафе» со счетом 0:3.
На 76-й минуте гол «Краснодару» забил Леандро Кабрера, спустя две минуты мяч в ворота Станислава Крицюка отправил Хорхе Молина. На 86-й минуте Роберт Кенеди довел счет до разгромного. Кроме того, на 88-й минуте с поля удалили капитана «горожан» Александра Мартыновича, получившего вторую желтую карточку.
По итогам шести туров группового этапа «Краснодар» с девятью очками занял третье место в квартете C и покинул розыгрыш турнира.
Также ночью 12 декабря из Лиги Европы вылетел ЦСКА: «армейцы» победили «Эспаньол» со счетом 1:0, однако это была единственная победа на их счету. До этого Лигу чемпионов покинули «Локомотив» и «Зенит». Таким образом, Россия впервые за 18 лет не сыграет весной в евротурнирах, что лишит страну возможности заявлять в новом сезоне семь клубов. Опустившись в таблице коэффициентов УЕФА с шестого на седьмое место, Россия сможет отправить только пять команд: две из них сыграют в Лиге чемпионов, еще одна — в Лиге Европы, оставшиеся две примут участие в Лиге конфедераций, пишет ТАСС.
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