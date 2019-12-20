В Сочи из-за ремонта ограничат проход и проезд на транспортной развязке «Голубые Дали»

Специалисты начали работать в построенном в советское время створе основного хода трассы А-147 Джубга — Сочи возле железнодорожного вокзала «Адлер». Сейчас этот участок входит в состав транспортной развязки «Голубые Дали». Ремонт распределят на два этапа: сначала там восстановят поверхность железобетонных конструкций моста (опоры и балки пролетного строения), затем починят деформационные швы на проезжей части путепровода, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье»

В декабре и во время новогодних праздников специалисты отремонтируют подмостовое пространство. Из-за этого временно ограничат проход и проезд под путепроводом. В конце зимы 2020 года начнется ремонт на проезжей части моста: там заменят деформационные швы. Работы планируют закончить весной следующего года.