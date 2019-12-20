В Сочи из-за ремонта ограничат проход и проезд на транспортной развязке «Голубые Дали»
Во время новогодних праздников планируют отремонтировать транспортную развязку на трассе Джубга — Сочи
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Специалисты начали работать в построенном в советское время створе основного хода трассы А-147 Джубга — Сочи возле железнодорожного вокзала «Адлер». Сейчас этот участок входит в состав транспортной развязки «Голубые Дали». Ремонт распределят на два этапа: сначала там восстановят поверхность железобетонных конструкций моста (опоры и балки пролетного строения), затем починят деформационные швы на проезжей части путепровода, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье»
В декабре и во время новогодних праздников специалисты отремонтируют подмостовое пространство. Из-за этого временно ограничат проход и проезд под путепроводом. В конце зимы 2020 года начнется ремонт на проезжей части моста: там заменят деформационные швы. Работы планируют закончить весной следующего года.
Напомним, один из самых дорогих проектов Кубани — реконструкция трассы Джубга — Сочи, которую оценивали в 1,5 трлн рублей. Проект сразу привлек внимание федеральных СМИ, новую трассу назвали самой дорогой России. В марте 2019 года Росавтодор изменил проект, сократив протяженность дороги до 80,5 км и снизив стоимость до 1 трлн рублей. Срок строительства увеличили до 2037 года вместо изначально планируемых 2024–2025 годов.
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