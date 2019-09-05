12 километров за миллиард. Строительство морской трассы Черниговское — Дагомыс хотят начать в 2019 году
Министерство транспорта Кубани ищет подрядчика на строительство первого этапа трассы село Черниговское — поселок Дагомыс, которое должно стартовать этой осенью
Согласно условиям контракта, стоимость строительства первой очереди — дороги IV категории длиной 12,3 км до границы с Адыгеей — составит 996 млн рублей. Средства будут выделены из краевого бюджета. Победителей определят 2 и 3 октября, работы начнутся сразу после заключения контракта. Завершить их планируется в 2023 году.
Проектную документацию разработало ООО «Краснодаравтодорпроект» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капремонт и содержание автодорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края».
Суммарная же стоимость трассы Черниговское — Дагомыс составляет 1,6 млрд рублей, пишет «РБК Краснодар». Ранее длину морской трассы, которая будет пролегать по территории Апшеронского района, оценивали в 115 километров. Ее планировалось сделать платной. Проект был направлен на то, чтобы разгрузить морскую трассу М4 «Дон», а также на развитие горных курортов Апшеронского района и курорта Лагонаки за счет короткого выхода к Черноморскому побережью.
Планы по строительству трассы Черниговское — Дагомыс обсуждаются более 10 лет. Среди возможных инвесторов были Европейский банк реконструкции и развития, немецкая компания Standke Group и китайская компания CITIC Construction Co., Ltd.
В 2018 году губернатор Вениамин Кондратьев предложил включить дорогу Черниговское — Дагомыс в Стратегию пространственного развития России до 2025 года, отмечая, что ее строительство обойдется значительно дешевле других морских дорог.
Один из самых дорогих проектов — реконструкция трассы Джубга — Сочи, которую оценивали в 1,5 трлн рублей. Проект сразу привлек внимание федеральных СМИ, новую трассу назвали самой дорогой дорогой России. В марте 2019 года Росавтодор изменил проект, сократив протяженность дороги до 80,5 км и снизив стоимость до 1 трлн рублей. Срок строительства увеличили до 2037 года вместо изначально планируемых 2024–2025 годов.
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