12 километров за миллиард. Строительство морской трассы Черниговское — Дагомыс хотят начать в 2019 году

Министерство транспорта Кубани ищет подрядчика на строительство первого этапа трассы село Черниговское — поселок Дагомыс, которое должно стартовать этой осенью

Согласно условиям контракта, стоимость строительства первой очереди — дороги IV категории длиной 12,3 км до границы с Адыгеей — составит 996 млн рублей. Средства будут выделены из краевого бюджета. Победителей определят 2 и 3 октября, работы начнутся сразу после заключения контракта. Завершить их планируется в 2023 году. Проектную документацию разработало ООО «Краснодаравтодорпроект» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капремонт и содержание автодорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края».

Суммарная же стоимость трассы Черниговское — Дагомыс составляет 1,6 млрд рублей, пишет «РБК Краснодар». Ранее длину морской трассы, которая будет пролегать по территории Апшеронского района, оценивали в 115 километров. Ее планировалось сделать платной. Проект был направлен на то, чтобы разгрузить морскую трассу М4 «Дон», а также на развитие горных курортов Апшеронского района и курорта Лагонаки за счет короткого выхода к Черноморскому побережью.

Планы по строительству трассы Черниговское — Дагомыс обсуждаются более 10 лет. Среди возможных инвесторов были Европейский банк реконструкции и развития, немецкая компания Standke Group и китайская компания CITIC Construction Co., Ltd. В 2018 году губернатор Вениамин Кондратьев предложил включить дорогу Черниговское — Дагомыс в Стратегию пространственного развития России до 2025 года, отмечая, что ее строительство обойдется значительно дешевле других морских дорог.