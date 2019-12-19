В центре Краснодара ограничат движение транспорта из-за Рождественской ярмарки
Пресс-служба администрации Краснодара 19 декабря сообщила о том, что в районе Главной городской площади ограничат движение транспорта
В полдень 21 декабря в центре Краснодара состоится торжественное открытие ярмарки, а также шествие Дедов Морозов. В этот день проезд запретят на нескольких участках улиц вблизи Главной городской площади. С 6:00 и до окончания ярмарки автомобили не смогут проехать по следующим улицам:
- Красноармейская — от Длинной до Кузнечной;
- Буденного — от Коммунаров до Красной;
- Красная — от Длинной до Кузнечной.
В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства добавили, что на этих участках установят временные дорожные знаки.
Ранее Юга.ру сообщали, что в декабре и январе другие улицы в центре города закроют из-за благотворительных новогодних акций. Узнать даты и участки можно здесь.
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