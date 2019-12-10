В центре Краснодара ограничат движение из-за благотворительных новогодних акций
В декабре и январе в Краснодаре будут проводить краевую акцию «Подарки Деда Мороза», из-за которой изменится схема движения транспорта
Мероприятия будет проводить Краснодарское отделение благотворительной организации «Российский детский фонд», рассказали в пресс-службе администрации 10 декабря.
Движение временно ограничат:
- на улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной (возле Музыкального театра) — 12, 18 и 26 декабря с 7:00 и до окончания акций. Этот же участок заранее освободят от припаркованных машин, эвакуаторы будут работать 11, 17 и 20 декабря с 22:00;
- на улице Гоголя от Красноармейской до Красной (напротив здания бывшего ЦУМа) — 16, 17, 19 и 20 декабря 2019 года, а также 9 января 2020 года с 6:00 и до окончания празднования. Этот участок также освободят от транспорта, запрет будет действовать с 22:00 15, 16, 18 и 19 декабря 2019 года и 8 января 2020 года.
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Какие именно мероприятия запранированы, не уточняется. Подробности об акции «Подарки Деда Мороза» можно найти на сайте Краснодарского отделения Российского детского фонда.
Как писали Юга.ру, 21 декабря на Главной городской (ранее — Театральной) площади Краснодара состоится торжественное открытие главной городской елки. Тогда же там начнут работать рождественская ярмарка и аттракционы.
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