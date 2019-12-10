В центре Краснодара ограничат движение из-за благотворительных новогодних акций

Как писали Юга.ру, 21 декабря на Главной городской (ранее — Театральной) площади Краснодара состоится торжественное открытие главной городской елки. Тогда же там начнут работать рождественская ярмарка и аттракционы.

Какие именно мероприятия запранированы, не уточняется. Подробности об акции «Подарки Деда Мороза» можно найти на сайте Краснодарского отделения Российского детского фонда.

В декабре и январе в Краснодаре будут проводить краевую акцию «Подарки Деда Мороза», из-за которой изменится схема движения транспорта

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