В Краснодаре 21 декабря откроется Рождественская ярмарка и пройдет шествие Дедов Морозов

Торжественное открытие ярмарки состоится в 12:00. В этот же день пройдет традиционно шествие Дедов Морозов и сказочных персонажей «Новогодняя звезда». Праздничная колонна пройдет от площади имени Пушкина до Городской площади, где герои зажгут огни на главной елке. У елки пройдет театрализованное шоу и хоровод.

Ярмарка будет работать с 21 декабря по 8 января с 10 до 20 часов. На ней можно будет приобрести новогодние деревья, украшение и сувениры, мед и сладости, грибы и ягоды, сыры, колбасы и соленья. Там же откроется усадьба Деда Мороза и парк развлечений «Страна чудес», будет работать ресторанный дворик. В течение работы ярмарки пройдут концерты.

Как писали Юга.ру, главную елку Краснодара начали устанавливать 25 ноября. Елочные базары в городе откроются 15 декабря. Рекомендации от экспертов Роскачества о том, на что следует обращать внимание при покупке живой или искусственной елки, читайте здесь.