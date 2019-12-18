Россиянам хотят запретить курить в коммуналках
Законопроект о запрете курения в коммунальных квартирах был внесен на рассмотрение в Госдуму 17 декабря
Депутаты Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Николай Герасименко выступили с инициативой о том, что кухня, коридор и другие места общего пользования в коммунальных квартирах должны стать зонами, свободными от курения. Таким образом депутаты хотят защитить некурящих граждан и детей от табачного дыма.
Сейчас в России курение запрещено на общих балконах в многоквартирных домах, лифтах и тамбурах.
Как писали Юга.ру, запрет на использование открытого огня на балконах зданий правительство России утвердило 26 сентября. В то же время депутаты Госдумы 12 декабря приняли закон о возврате в аэропорты комнат для курения.
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