Россиянам хотят запретить курить в коммуналках

Законопроект о запрете курения в коммунальных квартирах был внесен на рассмотрение в Госдуму 17 декабря

Депутаты Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Николай Герасименко выступили с инициативой о том, что кухня, коридор и другие места общего пользования в коммунальных квартирах должны стать зонами, свободными от курения. Таким образом депутаты хотят защитить некурящих граждан и детей от табачного дыма.

Сейчас в России курение запрещено на общих балконах в многоквартирных домах, лифтах и тамбурах.

Как писали Юга.ру, запрет на использование открытого огня на балконах зданий правительство России утвердило 26 сентября. В то же время депутаты Госдумы 12 декабря приняли закон о возврате в аэропорты комнат для курения.