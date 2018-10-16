Минздрав России планирует ввести новые меры по борьбе с курением

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о мерах, которые ведомство намерено ввести по борьбе с курением

Глава Минздрава 16 октября сообщила, что с принятием антитабачного закона удалось снизить потребление сигарет более чем на 20%. По ее словам, в законодательстве предусмотрен полный набор базовых мер по борьбе с курением. Скворцова отметила, сейчас главная задача перед ведомством — это последовательная денормализация курения.

«Мы вместе с экспертами обсуждаем возможные шаги в плане регулирования табака. Они направлены на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено. Например, прорабатывают вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза», — пояснила министр.

По мнению главы ведомства, меры нужно предпринять и по отношению к электронным сигаретам. Это необходимо, поскольку все формы употребления табака и никотина, в том числе электронные сигареты, наносят вред здоровью.

«Поэтому на такие изделия должны распространяться такие же правила и меры регулирования, как и на любую другую табачную продукцию. Такая позиция поддержана правительством России, и соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении в Государственной Думе», — отметила Скворцова.

Она добавила, что по результатам исследований, электронные сигареты привлекают подростков. Их потребление увеличивает вероятность приобщения несовершеннолетних к курению традиционных сигарет. Поэтому Минздрав намерен предпринять меры в этом направлении, сообщает РИА «Новости».