Россиянам снова разрешат курить в аэропортах

Депутаты Госдумы 12 декабря в третьем чтении приняли закон о возврате в аэропорты комнат для курения

В 2013 году в России был принят Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». После принятия закона, курение в аэропортах было под запретом.

В 2017 году депутат ГД РФ Сергей Боярский внес на рассмотрение законопроект о возрасте курилок. 12 декабря 2019 года закон в третьем, окончательном, чтении приняли депутаты Госдумы. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России.

Согласно тексту документа, курилки должны быть оборудованы в зонах для тех пассажиров, которые уже прошли регистрацию и предполетный досмотр. Также комнаты для курения предлагается установиться в транзитных зонах. Курилки должны быть изолированы, оснащены вытяжкой, а стены комнат будут непрозрачными, сообщило РИА «Новости».