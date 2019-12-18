Ученые: лишний вес повышает риск развития рака молочной железы

Американские онкологи решили проанализировать данные 180 тыс. женщин старше 50 лет и выяснить, как связаны онкозаболевания и высокий индекс массы тела. Они фиксировали вес участниц исследования на протяжении 10 лет. Выяснилось, что риск возникновения рака у женщин, которые потеряли 2-5 кг за это время, был на 13% меньше.

«Наши результаты свидетельствуют, что даже умеренная потеря веса связана с более низким риском развития рака молочной железы у женщин старше 50 лет», — процитировал 18 декабря портал «360» Лорена Тераса, ведущего автора исследования.

Как отметил онколог, открытие ученых будет дополнительным стимулом к похудению у женщин, страдающих от лишнего веса. По его словам, даже если вес уйдет, а потом вернется снова, риск развития онкозаболеваний будет ниже, чем при стабильно высоком весе.

Как писали Юга.ру, ранее ученые установили связь между раком и алкоголем, приготовлением шашлыка на углях, приемом витаминов.