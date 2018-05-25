Ученые: Шашлык на углях может вызвать рак

Китайские исследователи сообщили об опасности употребления в пищу приготовленного на углях мяса

Об этом сообщило американское издание Environmental Science & Technology.

Ученые пояснили, что при горении угля образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они опасны для здоровья и могут спровоцировать генетические мутации, которые способствуют развитию рака легких, кожи и мочевого пузыря.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого разделили добровольцев на группы и попросили их приготовить мясо на углях, расположившись на разном расстоянии от мангалов. Некоторые участники эксперимента съели приготовленный шашлык. Ученые установили, что наибольшее количество опасных веществ попало в организм с едой.