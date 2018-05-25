Ученые: Шашлык на углях может вызвать рак
Китайские исследователи сообщили об опасности употребления в пищу приготовленного на углях мяса
Об этом сообщило американское издание Environmental Science & Technology.
Ученые пояснили, что при горении угля образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они опасны для здоровья и могут спровоцировать генетические мутации, которые способствуют развитию рака легких, кожи и мочевого пузыря.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого разделили добровольцев на группы и попросили их приготовить мясо на углях, расположившись на разном расстоянии от мангалов. Некоторые участники эксперимента съели приготовленный шашлык. Ученые установили, что наибольшее количество опасных веществ попало в организм с едой.
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Также выяснилось, что воздействие ПАУ оказывает больший вред на кожу, чем на легкие, и даже кратковременное нахождение возле мангала может способствовать развитию онкологических заболеваний, передает РИА «Новости».
Ученые рекомендовали во время приготовления шашлыка надевать одежду с длинными рукавами. Отмечается, что это поможет снизить воздействие канцерогенов на кожу, но лишь на непродолжительное время.
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