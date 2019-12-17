Полиция Краснодара ищет водителя самосвала, который выгрузил мусор среди многоэтажек

Краснодарский край

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В Краснодаре 17 декабря грузовая машина вывалила мусор во двор многоэтажных домов. Нарушителя ищет полиция

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О незаконной выгрузке отходов сообщили 17 декабря в группе «Типичный Краснодар» «ВКонтакте». Автор видео рассказала, что около полудня грузовик со строительным мусором заехал во двор на улице 40-летия Победы, 143 и выгрузил весь хлам.

«По факту публикации видео в социальных сетях в полиции назначена проверка, в ходе которой будет установлена личность водителя, а его действиям будет дана правовая оценка», — прокомментировал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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6 декабря стало известно, что в Краснодаре завели дело на компанию-оператора, сваливавшую мусор в отдаленных и малолюдных местах вместо принятой законом утилизации. Спустя несколько дней в городе от работы отстранили чиновников, ответственных за ликвидацию стихийных свалок.

Краснодар Мусор Полиция ТБО

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