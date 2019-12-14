В Краснодаре поймали ассенизатора, который сливал нечистоты в поле

В поселке Индустриальном в Краснодаре 13 декабря поймали нарушителя, который сливал в поле содержимое цистерны-ассинезотора

Машину, сливающую нечистоты, заснял на видео местный житель. Он заявил, что видел здесь ее и ранее. После этого ассинезатора нашли сотрудники администрации Калининского сельского округа, они вызвали полицию. Полицейские зафиксировали нарушения, составили протокол.

«Если вы станете свидетелем подобного действа, просим снять на видео нарушителя, только чтобы номер машины было видно. По каждому случаю будем разбираться», — обратились к жителям в администрации Краснодара.