В Краснодаре поймали ассенизатора, который сливал нечистоты в поле

Краснодарский край

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В поселке Индустриальном в Краснодаре 13 декабря поймали нарушителя, который сливал в поле содержимое цистерны-ассинезотора

Машину, сливающую нечистоты, заснял на видео местный житель. Он заявил, что видел здесь ее и ранее. После этого ассинезатора нашли сотрудники администрации Калининского сельского округа, они вызвали полицию. Полицейские зафиксировали нарушения, составили протокол.

«Если вы станете свидетелем подобного действа, просим снять на видео нарушителя, только чтобы номер машины было видно. По каждому случаю будем разбираться», — обратились к жителям в администрации Краснодара.

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Напомним, в конце октября в районе поселков Индустриального, Дивного и Победитель в пригороде Краснодара обнаружили горы мусора и свалку с металлоломом и канализационными отходами.

6 декабря стало известно о крупной афере, связанной с ликвидацией стихийных мусорных свалок в Краснодаре. В 2019 году ООО «У Б И С» заключило контракт с администрацией Прикубанского округа на 10 млн рублей, согласно которому обязалось убирать нелегальные свалки в городе. Однако позже выяснилось, что компания не сдавала мусор на полигоны организованного хранения, как это положено по закону, а сваливала его в других отдаленных и малолюдных местах. После этого в Краснодаре отстранили чиновников, ответственных за ликвидацию стихийных свалок.

Краснодар Мусор

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