ФСБ задержала министра здравоохранения Ростовской области — СМИ
СМИ 28 ноября сообщили, что ФСБ задержала министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую по подозрению в превышении должностных полномочий
На главу ростовского минздрава завели уголовное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), следствием занимаются сотрудники ФСБ.
Быковская может быть не единственным фигурантом уголовного дела: ФСБ проводит расследование и в отношении других высокопоставленных должностных лиц минздрава Ростовской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Издание уточняет, что официальное подтверждение информации получить не удалось, в пресс-службе министерства от комментариев отказались.
Также о задержании Быковской сообщили РИА «Новости» и «Интерфакс».
Татьяна Быковская занимает должность министра здравоохранения Ростовской области с 2004 года. Она была награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.
С начала года на Дону произошло несколько задержаний представителей власти региона. Так, в феврале стало известно, что на главных архитекторов Ростова и Ростовской области завели дело о превышении полномочий. В мае вице-губернатор Сергей Сидаш был задержан по делу о превышении полномочий.
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