Министра здравоохранения Ростовской области отправили под домашний арест

О задержании Быковской, которая занимает этот пост с 2004 года, стало известно 28 ноября. На нее завели уголовное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

29 ноября Ленинский районный суд отправил Быковскую под домашний арест. Срок заключения — до 27 января, пишет RT.

Еще одним фигурантом уголовного дела стал заместитель министра Станислав Беседовский. Обоих подозревают в нарушении антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции. По предварительным данным, чиновники нарушили закон при проведении госконтракта на оказание услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области. В частности, Быковская нарушила ч. 1 ст. 46 ФЗ о контрактной системе закупок (Запрет на проведение переговоров с участником закупки), передает «Интерфакс».

Возбуждению дела против министра предшествовала проверка ФАС. В октябре ведомство завело дело на минздрав Ростовской области и на ряд больниц региона, где выявили признаки антиконкурентного соглашения между властями, организаторами торгов и хозяйствующим субъектом.

Эти нарушения и стали причиной возбуждения уголовного дела в отношении Быковской и других чиновников ведомства.