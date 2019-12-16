В Анапе открыли новый детский сад «Орленок»

Детсад «Орленок» построили в центре Анапы в 1948 году. Он был рассчитан на 60 детей. Со временем старое здание пришло в негодность и его решили снести. В августе 2018 года на строительство нового корпуса «Орленка» направили 38,9 млн рублей.

Новое здание открыли 16 декабря 2019 года. Изначально планировалось, что оно сможет принять 80 детей, но после оптимизации помещений количество мест смогли увеличить до 240. Детский сад оснастили трансформируемой мебелью и развивающими игрушками, в пищеблоке поставили все необходимое оборудование. В актовом зале установлено пианино, есть гардероб для детских костюмов.