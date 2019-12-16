В Анапе открыли новый детский сад «Орленок»
В Анапе на улице Крымской 16 декабря открыли детский сад №2 «Орленок»
Детсад «Орленок» построили в центре Анапы в 1948 году. Он был рассчитан на 60 детей. Со временем старое здание пришло в негодность и его решили снести. В августе 2018 года на строительство нового корпуса «Орленка» направили 38,9 млн рублей.
Новое здание открыли 16 декабря 2019 года. Изначально планировалось, что оно сможет принять 80 детей, но после оптимизации помещений количество мест смогли увеличить до 240. Детский сад оснастили трансформируемой мебелью и развивающими игрушками, в пищеблоке поставили все необходимое оборудование. В актовом зале установлено пианино, есть гардероб для детских костюмов.
«Орленок» получит статус инновационной площадки. В нем будут тестировать новую образовательную программу «Вдохновение», которая предусматривает индивидуальный подход к развитию каждого ребенка, поддержку исследовательской активности детей и вовлечение родителей в процесс воспитания.
Педагогический коллектив детского сада уже сформирован, сейчас проводится комплектование групп. «Орленок» примет первых воспитанников до Нового года.
Как писали Юга.ру, в сентябре в мэрии Анапы рассказали, что до 2020 года планируют открыть пять детских садов. Открытие двух из них — в селе Сукко и микрорайоне Алексеевском — приурочили ко Дню города 19 сентября. «Орленок» стал третьим. Мэр Анапы Юрий Поляков на церемонии открытия «Орленка» рассказал, что до Нового года будут готовы еще два детсада.
Читайте также
Статьи ПартнерскийExperience отель появится в Веселовке. Когда и что это такое?
Автор проекта рассказывает об идее и о том, как менять среду вокруг
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.