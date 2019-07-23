В Анапе до конца года планируют открыть пять детских садов

Краснодарский край

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Мэр Анапы Юрий Поляков 23 июля заявил, что до конца 2019 года на курорте заработают пять детских садов

Вице-мэр Роман Дикий на совещании в администрации города-курорта рассказал о том, какие работы проводят в трех учреждениях. По его словам, в детском саду № 2 «Орленок» на улице Крымской красят стены в групповых залах, благоустраивают территорию вокруг здания, устанавливают бордюры и асфальтируют дорожки.

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В детсаду № 20 «Жемчужина» на Анапском шоссе делают тротуар, обустраивают туалеты, столовую, медицинский кабинет и буфет. Рабочие начали укладывать покрытия детских площадок. В детском саду на улице Ленина, 219 монтируют перекрытия между первым и вторым этажами, а также армируют колонны второго этажа.

Глава города уточнил, что до конца года планируется сдать в эксплуатацию пять детских садов. Некоторые из них практически готовы, приводит слова Юрия Полякова пресс-служба администрации Анапы.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года в Анапе на строительство нового корпуса детсада «Орленок» направили 38,9 млн рублей. Старое здание детсада пришло в негодность и его решили снести.

В сентябре 2018 года стало известно, что в Гостагаевском округе Анапы планируют построить четыре детских сада и амбулаторию, расширить станцию скорой помощи, а также реконструировать школу, больницу, стадион и пожарное депо.

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