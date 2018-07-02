В детских садах Анапы начали ремонт помещений

Исполняющая обязанности заместителя главы Анапы Екатерина Боровская посетила детские сады, в которых ведут строительные и ремонтные работы

Отмечается, что старый корпус детского сада «Орленок», расположенного на улице Крымской, пришел в негодность и его решили снести. Он был рассчитан на 60 мест. Для нового здания детского сада уже залили сейсмостойкий фундамент. Учреждение смогут посещать до 80 детей. Согласно плану, работы завершат к концу года. Боровская осмотрела стройку, поинтересовалась условиями труда и тем, как охраняют объект.

Затем она посетила новый детский сад в микрорайоне Алексеевском. Он рассчитан на 160 мест. Заведующая детсадом Светлана Сулименко показала помещение, холлы, медицинский блок, зал для занятий физкультурой. Внутренние работы здесь почти завершили. Рабочие установили двери, сделали разводку отопления и воды, почти смонтировали сантехнику.

В детском саду № 35 в селе Юровка начали утеплять фасад. Заведующая Лидия Махинько рассказала, что здание панельное, зимой в помещении было холодно и его приходилось усиленно отапливать. Ожидается, что после завершения работ на отопление будет уходить меньше денег. Планируется, что эти средства будут направлять на учебный процесс и игры.

По результатам объезда вице-мэр отметила, что строительство и ремонт в детских садах идут по графику, сообщает пресс-служба администрации Анапы.