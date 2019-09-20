В Анапе ко Дню города открыли два новых детских сада
В селе Сукко и микрорайоне Алексеевском 19 сентября открыли детские сады
В селе Сукко открыли детский сад № 31 «Зоренька», в котором есть две групповые ячейки со спортивным и музыкальным залами.
«Приятно, когда мечты воплощаются в жизнь! Желаю коллективу "Зореньки" успехов в труде, а детям — радостных дней в этом уютном корпусе», — рассказал на открытии детсада глава Анапы Юрий Поляков.
Кроме того, в микрорайоне Алексеевском открыли детский сад № 11 «Лазурный». Здание, рассчитанное на 160 мест, включает медицинский блок, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, прачечную. В садике установили новое оборудование, закупили мебель.
Застройщик уже передал здание детсада в муниципальную собственность. В ближайшие дни «Лазурный» занесут во все базы документов, и система электронной очереди автоматически распределит в него детей. Штат учреждения уже сформирован.
Напомним, в Анапе сейчас проводят масштабную работу по строительству социальных объектов. До конца года на курорте сдадут еще три садика: на улице Крымской и на Анапском шоссе, а также в хуторе Воскресенском. Кроме того, завершается строительство нового корпуса к школе № 6, в ближайших планах — начать стройку еще двух школ: на улице Спортивной в микрорайоне Алексеевском и в микрорайоне «Горгиппия», рассказали в пресс-службе администрации Анапы.
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