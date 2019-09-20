В Анапе ко Дню города открыли два новых детских сада

В селе Сукко открыли детский сад № 31 «Зоренька», в котором есть две групповые ячейки со спортивным и музыкальным залами.

«Приятно, когда мечты воплощаются в жизнь! Желаю коллективу "Зореньки" успехов в труде, а детям — радостных дней в этом уютном корпусе», — рассказал на открытии детсада глава Анапы Юрий Поляков.

Кроме того, в микрорайоне Алексеевском открыли детский сад № 11 «Лазурный». Здание, рассчитанное на 160 мест, включает медицинский блок, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, прачечную. В садике установили новое оборудование, закупили мебель.

Застройщик уже передал здание детсада в муниципальную собственность. В ближайшие дни «Лазурный» занесут во все базы документов, и система электронной очеред­и автоматически распределит в него детей. Штат учреждения уже сформирован.