В Краснодаре собственник начал сносить самострой на улице 1-го Мая
В Краснодаре собственник многоквартирного дома на улице 1-го Мая, 556 начал демонтировать здание за свой счет
О самострое на улице 1-го Мая, 556 в администрацию Краснодара сообщили местные жители. Специалисты управления муниципального контроля проверили участок и выяснили, что он был предназначен для жилого строительства, но собственник земли возвел на ней многоквартирный дом.
Ведомство обратилось в суд, который выяснил, что собственник участка грубо нарушил правила землепользования и застройки. Получив в 2015 году разрешение на строительство жилого дома, он начал возводить многоквартирную трехэтажку без разрешительных документов. Суд признал здание самостроем и обязал собственника снести его.
Однако хозяин самостроя не подчинился решению суда, поэтому в конце ноября мэрия Краснодара подала иск о взыскании неустойки за неисполнение судебного акта. После этого, 2 декабря собственник начал сносить здание за свой счет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Демонтаж продлится несколько дней.
Как писали Юга.ру, в конце ноября в Сочи начали сносить 12 многоэтажек, признанных незаконными.
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