В Краснодаре начали сносить трехэтажный самострой

Собственник получил разрешение на строительство двухэтажного здания на улице Бабушкина, 206, однако построил трехэтажный дом. Администрация Краснодара обратилась в Арбитражный суд Кубани, который признал строение незаконным и постановил его снести.

«Собственник участка грубо нарушил законодательство, потому что он имел разрешение на возведение двухэтажного здания, вместо чего возвел трехэтажное. Даже после того, как администрация доказала в суде, что здание самовольное и решение о сносе вступило в силу, исполнять его собственник не спешил. Из-за того, что долгое время решение суда не исполнялось, администрация подала также иск об изъятии земельного участка, на котором расположено здание. Сейчас он на рассмотрении в суде», — рассказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Работы по демонтажу начались накануне за счет владельца здания. Отметим, что судебный процесс шел с 2015 года. В октябре 2016 года суд обязал собственника самостоятельно снести строение, однако он этого не сделал. Теперь предпринимателю придется заплатить неустойку — за каждый день просрочки исполнения — по 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.