В Краснодаре загорелся хлебзавод. Людей эвакуировали
В Краснодаре 16 декабря произошел пожар на хлебозаводе № 6
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Сообщение о возгорании на улице Кожевенной поступило спасателям в 12:47. Пожарные, прибывшие первыми на место ЧП, установили, что горит кровля — огонь распространился на площади 50 кв. метров.
Из здания эвакуировали персонал хлебозавода. На месте работают 18 спасателей и четыре пожарных машины. Информация уточняется, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
UPD: По данным на 13:30 на месте создан штаб пожаротушения. К тушению привлечены 39 человек и 12 спецмашин.
Как писали Юга.ру, в начале декабря в Юбилейном микрорайоне Краснодара сожгли автомобиль службы доставки. В начале октября в краевом центре за день произошло два пожара в заведениях на улице 40-летия Победы — в ресторане «Рис» и супермаркете «Табрис».
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