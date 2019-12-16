В Краснодаре загорелся хлебзавод. Людей эвакуировали

Сообщение о возгорании на улице Кожевенной поступило спасателям в 12:47. Пожарные, прибывшие первыми на место ЧП, установили, что горит кровля — огонь распространился на площади 50 кв. метров.

Из здания эвакуировали персонал хлебозавода. На месте работают 18 спасателей и четыре пожарных машины. Информация уточняется, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

UPD: По данным на 13:30 на месте создан штаб пожаротушения. К тушению привлечены 39 человек и 12 спецмашин.

Как писали Юга.ру, в начале декабря в Юбилейном микрорайоне Краснодара сожгли автомобиль службы доставки. В начале октября в краевом центре за день произошло два пожара в заведениях на улице 40-летия Победы — в ресторане «Рис» и супермаркете «Табрис».