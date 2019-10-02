В Краснодаре загорелся ресторан «Рис»

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 2 октября произошел пожар в ресторане «Рис»

Сообщение о возгорании в здании на пересечении улиц 40 лет Победы и 1 Мая поступило спасателям около 8:36. В пресс-службе ГУ МЧС России порталу Юга.ру рассказали, что на место прибыли пожарные расчеты. Предварительная площадь возгорания составила 150 кв. метров. На месте работало 12 машин, в 9:27 огонь потушили.

В телеграм-канале паблика «Туподар» появились видео с места пожара. На кадрах виден дым вокруг здания с вывеской ресторана «Рис».

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре вечером 23 сентября произошел пожар, в котором погиб 67-летний мужчина.

Краснодар МЧС Пожары Рестораны

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