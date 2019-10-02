В Краснодаре загорелся супермаркет «Табрис»

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 2 октября произошел пожар в супермаркете «Табрис»

Сообщение о возгорании на улице 40-летия Победы поступило пожарным в 14:10. Прибывшие на место спасатели установили, что на первом этаже здания случилось задымление.

В 14:34 пожар на площади 5 кв. метров был потушен. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В этот же день неподалеку от «Табриса» произошел еще один пожар — на пересечении улиц 40-летия Победы и 1-го Мая загорелся ресторан «Рис».

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