В Краснодаре 13-летний мальчик погиб, выпав из окна
В Краснодаре выясняют обстоятельства гибели 13-летнего школьника, который выпал из окна многоэтажки
Инцидент произошел днем 13 декабря на улице Генерала Трошева. После падения с 15 этажа мальчик остался жив, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он скончался в реанимации, пишет телеграм-канал «Телетайп Краснодара».
Следственные органы проводят по факту гибели подростка доследственную проверку.
«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
С начала ноября в Краснодаре произошло несколько аналогичных случаев. 11 ноября 20-летняя девушка выпала из окна многоэтажки в микрорайоне Гидростроителей, 17 ноября 17-летний парень выпал из окна в Московском микрорайоне и погиб, через четыре дня юноша погиб после падения из окна на улице Московской.
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