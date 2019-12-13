В Краснодаре 13-летний мальчик погиб, выпав из окна

В Краснодаре выясняют обстоятельства гибели 13-летнего школьника, который выпал из окна многоэтажки

Инцидент произошел днем 13 декабря на улице Генерала Трошева. После падения с 15 этажа мальчик остался жив, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он скончался в реанимации, пишет телеграм-канал «Телетайп Краснодара».

Следственные органы проводят по факту гибели подростка доследственную проверку.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.