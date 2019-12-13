Новогодний фестиваль еды и музыки в Майкопе продлится до середины января
Цикл новогодних мероприятий в Адыгее откроют 14 декабря фестивалем еды и музыки «Майкоп новогодний»
Фестиваль будет проходить в формате городского пикника в течение всех новогодних праздников, с 14 декабря по 14 января. Об этом порталу Юга.ру сообщила руководитель управления культуры администрации Майкопа Роза Цеева.
«Мы решили объединить несколько направлений — музыкальное и этническое, а также ярмарочное и гастрономическое. Разнообразие локации даст охват максимального интереса среди посетителей фестиваля», — рассказала Цеева.
Во время фестиваля на центральной площади Майкопа откроют зоны фуд-корта, кулинарных мастер-классов и фотозону. Также будут работать детские аттракционы и танцпол. Праздник будет сопровождаться музыкой и выступлением диджеев, добавила Роза Цеева.
Основой фестиваля станет ярмарочный городок, который будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 на центральной площади Майкопа. Там установили 27 торговых павильонов в виде сказочных домиков, где можно будет приобрести брендовые продукты Адыгеи, новогодние сувениры, изделия народных художественных промыслов и ремесел, а также угощения и горячие напитки.
«Каждый участник ярмарочного городка постарается по-своему презентовать свою продукцию, привлечь покупателей, создавая праздничное новогоднее настроение. По итогам фестиваля мы определим лучший ярмарочный домик», — сообщила Цеева.
Для гостей фестиваля выступят творческие коллективы города с участием муниципального духового оркестра. Концертно-развлекательные программы будут проходить с 16:00 до 21:00 каждые выходные в течение декабря и с 1 по 8 января.
Открытие фестиваля состоится 14 декабря в 15:00.
Напомним, в конце 2019-го и в начале 2020 года у россиян будут двухдневные рабочие недели. Кроме того, 31 декабря будет выходным днем для жителей некоторых регионов России, в том числе Крыма и Ставрополья.
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