Новогодний фестиваль еды и музыки в Майкопе продлится до середины января

Фестиваль будет проходить в формате городского пикника в течение всех новогодних праздников, с 14 декабря по 14 января. Об этом порталу Юга.ру сообщила руководитель управления культуры администрации Майкопа Роза Цеева.

«Мы решили объединить несколько направлений — музыкальное и этническое, а также ярмарочное и гастрономическое. Разнообразие локации даст охват максимального интереса среди посетителей фестиваля», — рассказала Цеева.

Во время фестиваля на центральной площади Майкопа откроют зоны фуд-корта, кулинарных мастер-классов и фотозону. Также будут работать детские аттракционы и танцпол. Праздник будет сопровождаться музыкой и выступлением диджеев, добавила Роза Цеева.