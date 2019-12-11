Власти Адыгеи вручат новогодние подарки всем ученикам начальных классов

Адыгея, Краснодарский край

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Младшие школьники Адыгеи впервые получат подарки к Новому году от властей республики

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По инициативе Главы Адыгеи Мурата Кумпилова учащиеся 1-4 классов школ республики получат к новому году сладкие подарки. Акцию проводят в республике впервые, на это выделили 12 млн рублей из казны региона.

В минобрнауки Адыгеи рассказали, что подарки уже начали формировать. В каждом будет по 59 наименований конфет и кондитерских изделий. Планируется, что 21-22 декабря подарки передадут в муниципалитеты. Всего к Новому году презенты от республиканской власти получат 24 тыс. 850 школьников начальных классов.

Кроме того, в рамках ежегодной елки главы Адыгеи, которая пройдет 24-25 декабря, 1,8 тыс. талантливых и социально незащищенных школьников получат подарки и примут участие в новогоднем представлении.

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