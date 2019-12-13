Госдума собирается разрешить продажу пива на стадионах в России

Авторы законопроекта предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время официальных спортивных соревнований по футболу. Документ внесли на рассмотрение в Госдуму в июле 2019 года. Правительство России в октябре поддержало решение Госдумы вернуть пиво на стадионы.

Инициатива предполагает, что продавать пиво на стадионах смогут организации и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры с организаторами соревнований. При этом организаторы матчей должны будут направлять доходы от заключения контрактов на продажу пива на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Продавать и пить пиво можно будет только внутри стадионов и во время официальных футбольных игр. Исключением станут детско-юношеские матчи — на них пиво будет запрещено, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Как писали Юга.ру, в декабре депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект, который вернет курилки в аэропотры.