Правительство одобрило возвращение пива на стадионы. Власти говорят об этом почти 10 лет

Законопроект с предложением разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время матчей (за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий) был внесен в Госдуму 22 июля этого года и еще не проходил первое чтение. Средства, полученные от соглашений с реализаторами пива, депутаты предложили направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

Один из авторов документа депутат от ЛДПР Игорь Лебедев рассказал РБК, что правительство прислало заключительный отзыв за подписью вице-премьера Константина Чуйченко. Из документа следует, что кабмин поддерживает инициативу. При этом авторам рекомендовали уточнить механизмы расходования средств, которые получают организаторы мероприятий, а также установить для них ответственность за нецелевой расход.

Продажа пива на футбольных матчах в России законодательно запрещена с 2005 года. Однако фактически пиво исчезло со стадионов в 2002 году — после того как толпа болельщиков устроила погром на Манежной площади в связи с поражением национальной сборной в матче с Японией. При этом пиво продавалось во время Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018 — это было обязательным условием ФИФА для проведения турниров, в законодательство были внесены соответствующие правки.

Разговоры о возвращении продажи пива на стадионах длятся на протяжении почти десяти лет. Одним из первых эту идею в 2010 году высказал прежний глава РФС Сергей Фурсенко , обратив внимание, что болельщики стали пить больше водки. В 2012 году Владимир Путин , работавший тогда премьер-министром, на встрече с футбольными функционерами и фанатами пообещал рассмотреть возможность возвращения пива на стадионы. Он отметил, что во всем мире это одна из основных коммерческих составляющих при наполнении бюджетов клубов. При этом, по его мнению, продажа пива необязательно повлекла бы массовый алкоголизм и буйство на стадионах. В том же году анонсировалось, что соответствующий проект внесут в Госдуму .

Позже Путин вернулся к этой идее в 2015 году, будучи уже в статусе президента. Он поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о продаже пива на спортивных объектах с целью привлечения спонсоров.

В 2014 году идею поддерживал исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан . Он назвал возможную продажу пива способом улучшить отдых болельщиков.