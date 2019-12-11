Как украсили к Новому году — 2020 стадион «Краснодар» и города мира. Фото и видео из соцсетей

Совсем скоро во всем мире люди будут праздновать Новый год и Рождество — кто‑то в шумной компании, кто-то в кругу семьи, а кто-то на работе или в пути.

А вот украшения к празднику в разных городах и даже на разных континентах похожи: обязательны елки, олени, разноцветные шары и, конечно, километры гирлянд. Юга.ру собрали в соцсетях фото, как города по всему миру уже подготовились к главной ночи в году. Желаем всем праздничного настроения, и не забывайте листать карусели!