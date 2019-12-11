Как украсили к Новому году — 2020 стадион «Краснодар» и города мира. Фото и видео из соцсетей

В мире

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Совсем скоро во всем мире люди будут праздновать Новый год и Рождество — кто‑то в шумной компании, кто-то в кругу семьи, а кто-то на работе или в пути.

А вот украшения к празднику в разных городах и даже на разных континентах похожи: обязательны елки, олени, разноцветные шары и, конечно, километры гирлянд. Юга.ру собрали в соцсетях фото, как города по всему миру уже подготовились к главной ночи в году. Желаем всем праздничного настроения, и не забывайте листать карусели!

Кёльн

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Christmas Tree under 25 degrees ��

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Юга.ру писали, что елочные базары в Краснодаре откроются 15 декабря, а главная городская елка зажжет огни на Театральной площади 21 декабря. Ее начали монтировать еще в конце ноября, в нашей новости есть фотографии.

А так выглядит предновогодняя Москва:

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��������❄️��⛄��♥️

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Афиша Юга.ру:

В этой части Дублина решили, что Новый год гирляндами не испортишь, и вот что получилось:

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����☘️

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Tukholman kauniit jouluvalot ❤️

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Город Дед Мороз Новый год Праздники Рождество

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