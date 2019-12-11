Краснодар признали самым комфортным городом России

Краснодарский край, Вся Россия

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Столица Кубани заняла первое место в рейтинге комфортных и доступных для жизни российских городов

Исследование 100 городов России провел институт территориального развития «Урбаника», сообщил 11 декабря РБК. Лидером рейтинга урбанисты признали Краснодар, который активно развивается последние 10-15 лет, имеет благоприятный климат и доступные цены на недвижимость.

Второе место в списке комфортных городов России занял Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) — там высокий уровень зарплаты, а городская среда приспособлена для комфортной и качественной жизни.

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Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Эксперты посчитали, что в Северной столице невысокие цены на коммунальные услуги, большой выбор жилья, хорошая экология, но при этом достаточно низкий уровень зарплат по сравнению со стоимостью жилья.

В топ-10 городов попали Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь.

Самый низкий уровень комфорта, по мнению урбанистов, в Бийске и Уссурийске.

Москва заняла 52 место в рейтинге. Эксперты посчитали, что в столице России слишком дорогое жилье, неблагоприятные экологические условия и большие пробки, сообщает «360».

В ноябре Юга.ру писали о том, что Краснодар попал в топ-5 городов России с самым высоким уровнем жизни, а Финансовый университет при правительстве РA выбрал столицу кубани победителем в номинации «Самый благоустроенный город России». При этом летом Краснодар включилив топ-25 самых грязных городов в стране.

Благоустройство Краснодар Рейтинги

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