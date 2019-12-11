В Ростове оставили без изменений приговор молодым людям, осужденным за чат в телеграме

В октябре 24-летнего Владислава Мордасова и 19-летнего Яна Сидорова осудили на 6 лет и 7 месяцев и 6,5 лет колонии строгого режима соответственно за покушение на организацию массовых беспорядков. Уголовные дела были связаны с так называемой революцией, которую готовил Вячеслав Мальцев, лидер оппозиционного движения «Артподготовка». Она должна была пройти 5 ноября 2017 года по всей России, однако за две недели до этого движение признали экстремистским.

По данным следствия, Мордасов и Сидоров планировали организовать в городе пикет с требованием отставки правительства Ростовской области. Для этого Мордасов создал чат в телеграме «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону». Часть из участников чата якобы планировала прийти на мероприятие с зажигательными смесями. Сидорова и Мордасова задержали до начала пикета.

В этот же день, по информации правозащитников, полицейские задерживали случайных прохожих. Среди них оказался Вячеслав Шашмин (в октябре его приговорили к 3 годам условно). Как он утверждал, люди в штатском задержали его во дворе одного из домов недалеко от площади Советов, где планировалось начало пикета. Адвокат «Правозащиты Открытки» Мариэтта Арутюнян отмечала, что Шашмин состоял в чате, но не написал там ни одного сообщения.

«Медиазона» подчеркивала, что молодые люди жаловались на пытки в отделе полиции, однако дело так никто и не завел. Издание также указывало на то, что основными доказательствами следствия были две экспертизы, проведенные с нарушениями, и что не менее шести свидетелей в суде говорили, что их заставили подписать показания под пытками.

10 декабря в Ростове Третий апелляционный суд провел выездное судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор Сидорову и Мордасову. Адвокаты представляли суду новые материалы, указывающие на невиновность молодый людей. Ранее они заказали в московской независимой «Лаборатории экспертных исследований и ситуационного анализа» экспертизы сообщений в телеграме. Специалисты заключили, что слова молодых людей не содержали каких-либо призывов к насильственным действиям. Другие сообщения Мордасова и Сидорова, по их мнению, были вырваны из контекста, из-за чего полное содержание высказываний осужденных установить не удалось, передавала «Медиазона». Несмотря на это, суд оставил приговор в силе.