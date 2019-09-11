Трем фигурантам дела о массовых беспорядках в Ростове прокурор запросил от 3 до 8,5 лет заключения

В Ростовском областном суде 11 сентября прошли прения сторон по делу о подготовке массовых беспорядков в ноябре 2017 года

5 ноября 2017 года по всей России собирались провести так называемую революцию Вячеслава Мальцева — лидера оппозиционного движения «Артподготовка», которое в октябре 2017-го признали экстремистским. В день мероприятия по всей стране прошли массовые задержания.

Фигурантами дела стали 23-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров, обвиняемые в покушении на организацию массовых беспорядков, а также 20-летний Вячеслав Шашмин, на которого завели дело за участие в беспорядках.

Ростовчане Ян Сидоров и Владислав Мордасов собирались 5 ноября 2017 года организовать в столице Дона пикет с требованием отставки правительства области. Молодые люди купили мегафон, сделали 2 плаката и около 30 листовок. Перед началом пикета молодых людей задержали на Площади Советов напротив здания правительства и доставили в полицию.

По данным следствия, Сидоров и Мордасов «намеревались привлечь к массовым беспорядкам всех участников группы «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону», созданной Мордасовым В.Е. в интернет-мессенджере Telegram в количестве не менее 200 человек, часть из которых планировала прибыть на Площадь Советов с предметами, представляющими опасность для окружающих, в том числе с зажигательными смесями и иными подручными средствами, необходимыми для выведения из строя транспорта сотрудников правоохранительных органов».

В день пикета полицейские задерживали случайных прохожих, в число которых попал Вячеслав Шашмин. По его словам, люди в штатском задержали его во дворе дома №20 на проспекте Соколова, недалеко от Площади Советов, писал правозащитный центр «Мемориал». На молодого человека завели дело по статье о мелком хулиганстве, а затем — по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ (Покушение на участие в массовых беспорядках).

11 сентября в Ростове начались прения, во время которых прокурор попросил назначить Мордасову и Сидорову сроки в колонии строгого режима — 8 лет 6 месяцев и 8 лет соответственно, Шашмину — 3 года колонии общего режима, сообщил адвокат Павел Чеков в своем телеграм-канале. Все три обвиняемых не признали вину.

«Артподготовка» — оппозиционное движение российского политика Вячеслава Мальцева, который в 2016 году выдвигался кандидатом в депутаты Госдумы от партии ПАРНАС. В октябре 2017 года суд признал «Артподготовку» экстремистским движением и запретил его деятельность.