В Ростове трем молодым людям дали до 6 лет 7 месяцев тюрьмы по делу о «массовых беспорядках» из-за чата в телеграме
Ростовский областной суд 4 октября вынес приговоры трем местным жителям по делу о несостоявшейся «революции» оппозиционера Вячеслава Мальцева
Так называемая революция Мальцева — лидера оппозиционного движения «Артподготовка», которое в октябре 2017-го признали экстремистским, должна была пройти 5 ноября 2017 года по всей России. В день несостоявшегося мероприятия по всей стране прошли массовые задержания.
В Ростове фигурантами дела стали 24-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров, обвиняемые в покушении на организацию массовых беспорядков, а также 20-летний Вячеслав Шашмин, на которого завели дело за участие в беспорядках (указан текущий возраст обвиняемых — прим.).
По данным следствия, Сидоров и Мордасов собирались организовать от площади Советов в столице Дона пикет с требованием отставки правительства области. Для этого Мордасов создал чат в Telegram «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону», в котором было не менее 200 участников. Часть из них якобы планировала прибыть на пикет с опасными для окружающих предметами, в том числе с зажигательными смесями, чтобы вывести из строя правоохранителей. Сидорова и Мордасова задержали перед началом пикета.
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В тот день, по данным правозащитников, полицейские задерживали случайных прохожих, в число которых попал Вячеслав Шашмин. По его словам, люди в штатском задержали его во дворе дома № 20 на проспекте Соколова, недалеко от площади Советов. Шашмин состоял в чате, но не написал там ни одного сообщения, рассказала адвокат «Правозащиты Открытки» Мариэтта Арутюнян.
Мордасова и Сидорова обвиняли по ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст. 212 УК РФ (Покушении на организацию массовых беспорядков), Шашмина — по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (Покушение на участие в массовых беспорядках). Прокурор требовал назначить Мордасову и Сидорову сроки в колонии строгого режима — 8,5 лет и 8 лет соответственно, Шашмину — 3 года колонии общего режима.
Суд приговорил Мордасова к 6 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, Сидорова — к 6,5 годам. Шашмин получил 3 года условно, передает телеграм-канал Amnesty International.
«Медиазона» пишет, что основными доказательствами следствия были две экспертизы, которые, как утверждают адвокаты, были сделаны с нарушениями, и показания обвиняемых и свидетелей — большинство из них отказались от своих первоначальных показаний. Не менее шести свидетелей сказали в суде, что их заставили подписать показания под давлением или пытками.
Издание также отмечает, что Мордасов и Сидоров подавали в СК и прокуратуру заявление о пытках в отделе полиции, спецприемнике и Следственном комитете. Уголовное дело против сотрудников не возбудили.
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