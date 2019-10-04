В Ростове трем молодым людям дали до 6 лет 7 месяцев тюрьмы по делу о «массовых беспорядках» из-за чата в телеграме

Так называемая революция Мальцева — лидера оппозиционного движения «Артподготовка», которое в октябре 2017-го признали экстремистским, должна была пройти 5 ноября 2017 года по всей России. В день несостоявшегося мероприятия по всей стране прошли массовые задержания.

В Ростове фигурантами дела стали 24-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров, обвиняемые в покушении на организацию массовых беспорядков, а также 20-летний Вячеслав Шашмин, на которого завели дело за участие в беспорядках (указан текущий возраст обвиняемых — прим.).

По данным следствия, Сидоров и Мордасов собирались организовать от площади Советов в столице Дона пикет с требованием отставки правительства области. Для этого Мордасов создал чат в Telegram «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону», в котором было не менее 200 участников. Часть из них якобы планировала прибыть на пикет с опасными для окружающих предметами, в том числе с зажигательными смесями, чтобы вывести из строя правоохранителей. Сидорова и Мордасова задержали перед началом пикета.