«Что вы сделали за четыре года?». Чемпионка Ласицкене обрушилась с критикой на Минспорт и ОКР

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене написала открытое письмо по поводу отстранения России от Олимпийских игр и чемпионатов мира по решению ВАДА

Интернет-портал «Чемпионат» опубликовал 10 декабря открытое письмо чемпионки.

«Мне интересно, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично меня? Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы. А на сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его. Вы хотите, чтобы я подала в суд лично на Шляхтина и ВФЛА, чьи «профессиональные» действия привели к нынешней ситуации? Хорошо, я рассмотрю такую возможность», — пишет Ласицкене.

Она напоминает, что уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. Спортсменка спрашивает российское руководство, кто в этом виноват и кто вернет ей потерянное.

Чемпионка возмущена: «Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн».

Она не хочет «просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у IAAF настроение допустить меня до соревнований».

Спортсменка напомнила, что ее работа — прыгать и что она отчитывается своими результатами.

«Но и вы, на мой взгляд, должны отчитываться перед нами за свои действия. Все-таки именно ваши организации руководят спортом в нашей стране. А сердце спорта — это атлеты», — заключает Ласицкене.

Как писали Юга.ру, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать во всех Олимпиадах и международных турнирах. После решения ВАДА Сочи грозит отмена ЧМ по санному спорту, а на ЧМ-2022 Россия сможет выступить только под нейтральным флагом.