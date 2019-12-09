Из-за решения ВАДА Россия сможет выступить на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом

Сборная России по футболу сможет выступить на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году только в нейтральном статусе, если пройдет отбор

Исполком ВАДА 9 декабря лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, в том числе Олимпиад и чемпионата мира по футболу. Это связано с тем, что из базы Московской антидопинговой лаборатории пропала часть допинг-проб спортсменов.

Председатель комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор рассказал на пресс-конференции, что на финальном турнире Россия не сможет выступать под своим флагом, а квалификационные матчи сможет проводить матчи под флагом страны.

«Сборная России может участвовать в отборе к ЧМ-2022, именно на отбор решение исполкома не распространяется. В случае выхода в финальную часть сборной России именно там уже не может быть», — цитирует «Тейлора» «Р-Спорт».