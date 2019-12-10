В Краснодаре задержали мужчину, расстрелявшего охранника ночного клуба

По версии следствия, в ночь на 9 декабря 2019 года охранник ночного клуба на улице 40-летия Победы отказался пускать внутрь 28-летнего жителя Чечни, так как раньше в заведении случались конфликты с его участием. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого нарушитель пять раз выстрелил в охранника из травматического пистолета, при этом некоторые выстрелы были направлены в голову.

После случившегося мужчина скрылся. Очевидцы происшествия вызвали для охранника скорую помощь, сейчас его жизни больше ничего не угрожает.