В Краснодаре задержали мужчину, расстрелявшего охранника ночного клуба
В Краснодаре мужчину, который 9 декабря расстрелял охранника ночного клуба, обвинили в покушении на убийство
По версии следствия, в ночь на 9 декабря 2019 года охранник ночного клуба на улице 40-летия Победы отказался пускать внутрь 28-летнего жителя Чечни, так как раньше в заведении случались конфликты с его участием. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого нарушитель пять раз выстрелил в охранника из травматического пистолета, при этом некоторые выстрелы были направлены в голову.
После случившегося мужчина скрылся. Очевидцы происшествия вызвали для охранника скорую помощь, сейчас его жизни больше ничего не угрожает.
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Следственный комитет завел на мужчину уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Его задержали 10 декабря. Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, что в конце ноября в Сухуме убили двух воров в законе и ранили официантку, обстреляв из автоматов ресторан. Раненая официантка скончалась в больнице, не приходя в сознание.
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