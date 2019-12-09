В Краснодаре житель Чечни устроил стрельбу в ночном клубе

В одном из ночных клубов Краснодара ночью 9 декабря произошла стрельба после конфликта между охранником и посетителем

Сообщение о стрельбе на улице 40-летия Победы поступило в полицию в 3:40. Выяснилось, что охранник отказался пропускать в ночной клуб одного из парней, потому что ранее в заведении случались конфликты с его участием.

Между мужчинами началась словесная перепалка, после чего молодой человек зашел в помещение и сделал один выстрел в охранника. Затем он еще четыре раза выстрелил в него на улице. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится без сознания.

Личность стрелявшего установили, им оказался 28-летний житель Чечни. Его объявили в розыск. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Предположительно, этот же парень около двух недель назад в том же заведении стрелял в другого посетителя из трамватического пистолета. По этому факту тоже проводится проверка.

Напомним, в конце ноября в одном из караоке-клубов Краснодара произошел конфликт между двумя женщинами, во время которого посетительница откусила часть уха сотруднице заведения.