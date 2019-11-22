Двух воров в законе и официантку убили, обстреляв из автоматов ресторан в Сухуме
В ходе стрельбы в одном из ресторанов Сухума днем 22 ноября погибли три человека
Инцидент произошел около 14:40 в ресторане «Сан-Ремо» на проспекте Леона. По предварительным данным МВД Абхазии, трое неизвестных в масках подъехали на автомобиле к заведению и открыли стрельбу из автоматов в людей, сидящих за столиком на улице.
В результате погибли три человека, еще трое доставлены в больницу.
МВД объявило план-перехват. Через час силовики обнаружили автомобиль подозреваемых горящим в районе железнодорожного депо, передает RT.
По информации источников «Интерфакса», погибли от обстрела воры в законе 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба, оба уроженцы Гудауты, а также официантка ресторана.
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UPD: Официантка ресторана "Сан-Ремо" Доминика Акиртава жива. Девушка находится в реанимации Республиканской больницы. На набережной Махаджиров, напротив ресторана "Сан-Ремо", произошла стрельба. Три человека погибли, еще трое – в больницах города. На месте работают оперативники. В городе объявлен план "Перехват". #sputnikabkhazia #sputnikvideo
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