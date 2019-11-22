Двух воров в законе и официантку убили, обстреляв из автоматов ресторан в Сухуме

В ходе стрельбы в одном из ресторанов Сухума днем 22 ноября погибли три человека

Инцидент произошел около 14:40 в ресторане «Сан-Ремо» на проспекте Леона. По предварительным данным МВД Абхазии, трое неизвестных в масках подъехали на автомобиле к заведению и открыли стрельбу из автоматов в людей, сидящих за столиком на улице.

В результате погибли три человека, еще трое доставлены в больницу.

МВД объявило план-перехват. Через час силовики обнаружили автомобиль подозреваемых горящим в районе железнодорожного депо, передает RT.

По информации источников «Интерфакса», погибли от обстрела воры в законе 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба, оба уроженцы Гудауты, а также официантка ресторана.