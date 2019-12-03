В Абхазии скончалась официантка, раненная во время убийства двух воров в законе. После ЧП уволили главу МВД и генпрокурора

Официантка одного из ресторанов Сухума, получившая ранение при перестрелке у ресторана, скончалась 3 декабря в больнице

Инцидент произошел днем 22 ноября в ресторане «Сан-Ремо» на набережной. К заведению подъехал автомобиль, и трое находившихся в нем людей в масках открыли стрельбу из автоматов в людей, сидящих за столиком на улице.

В результате погибли два человека — 38-летние воры в законе Астамур Шамба и Алхас Авидзба, а официантка, которая их обслуживала, получила ранение. Также были ранены двое мужчин.

«Доминика Акиртава ушла из жизни, не приходя в сознание 3 декабря. Она находилась в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии тяжелой комы», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

После стрельбы в ресторане прокуратура Сухума возбудила уголовные дела по нескольким статям, в том числе по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенного группой лиц. Напомним, преступники с места ЧП скрылись, их автомобиль нашли горящим в районе железнодорожного депо.

Произошедшее вызвало в республике значительный резонанс. 2 декабря около 300 человек пришли к парламенту Абхазии с требованием отставки главы МВД и генпрокурора республики. Среди участников митинга были родственники убитых и раненных.

В тот же день президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел республики Гарри Аршба. В тот же день от занимаемой должности освободили генерального прокурора Зураба Ачбу и его заместителя Эшсоу Какалию, пишет Sputnik.