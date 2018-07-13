Стали известны даты проведения зимнего ЧМ-2022
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил даты чемпионата мира по футболу 2022 года
Их он озвучил на пресс-конференции в «Лужниках», посвященной подведению предварительных итогов ЧМ-2018.
«Мы приняли решение о проведении чемпионата мира-2022 с 21 ноября по 18 декабря. Все лиги уже проинформированы об этом, все они должны привести графики к этому чемпионату мира», — цитирует Инфантино «Р-Спорт».
Он назвал решение проводить ЧМ в этот промежуток верным.
«В июле в Катаре уже никто не захочет играть. А вот в ноябре и декабре там уже можно играть. Футболисты будут в хорошей форме, потому что это будет начало сезона», — сказал президент ФИФА.
Таким образом, это будет первый чемпионат мира по футболу в Северном полушарии, который пройдет зимой. Он станет последним в истории, в котором сыграют 32 национальных сборных.
Ранее ФИФА не хотела соглашаться с проведение ЧМ зимой, ссылаясь на то, что это перебьет расписание остальных футбольных чемпионатов, но затем приняла доводы организаторов и самих футболистов, не желавших рисковать здоровьем и играть при высоких температурах.
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