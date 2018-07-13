Стали известны даты проведения зимнего ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил даты чемпионата мира по футболу 2022 года

Их он озвучил на пресс-конференции в «Лужниках», посвященной подведению предварительных итогов ЧМ-2018.

«Мы приняли решение о проведении чемпионата мира-2022 с 21 ноября по 18 декабря. Все лиги уже проинформированы об этом, все они должны привести графики к этому чемпионату мира», — цитирует Инфантино «Р-Спорт».

Он назвал решение проводить ЧМ в этот промежуток верным.

«В июле в Катаре уже никто не захочет играть. А вот в ноябре и декабре там уже можно играть. Футболисты будут в хорошей форме, потому что это будет начало сезона», — сказал президент ФИФА.

Таким образом, это будет первый чемпионат мира по футболу в Северном полушарии, который пройдет зимой. Он станет последним в истории, в котором сыграют 32 национальных сборных.

Ранее ФИФА не хотела соглашаться с проведение ЧМ зимой, ссылаясь на то, что это перебьет расписание остальных футбольных чемпионатов, но затем приняла доводы организаторов и самих футболистов, не желавших рисковать здоровьем и играть при высоких температурах.