В Краснодаре девушка откусила часть уха сотруднице караоке-клуба

Краснодарский край

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В одном из заведений Краснодара 24 ноября произошел конфликт, во время которого посетительница повредила ухо работнице клуба

В полицию обратилась сотрудница караоке-клуба. Она рассказала, что пришедшая в заведение женщина неадекватно себя вела и не реагировала на замечания. Между ними началась драка, в ходе которой посетительница «откусила ухо» оппонентке.

По предварительным данным, нападавшей оказалась 29-летняя девушка, приехавшая из Москвы.

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В ближайшее время пострадавщей проведут судебно-медицинскую экспертизу для установления степени вреда и установят правомерность действий обеих сторон, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Ранее Юга.ру рассказывали о другом конфликте, который произошел в кафе Новороссийска и закончился стрельбой.

Краснодар Полиция Происшествия

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