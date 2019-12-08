ФК «Сочи» назначил нового главного тренера

Накануне подопечные Федотова потерпели разгромное поражение от «Тамбова» (0:3), после этого руководство «Оренбурга» сообщило об отставке главного тренера.

Вечером 8 ноября пресс-служба «Сочи» заявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Владимиром Федотовым, которое рассчитано на два с половиной года. 53-летний специалист начнет тренировать команду в 2020 году, когда «леопарды» выйдут из отпуска. Он сменит на посту Александра Точилина, который 20 ноября ушел в отставку.

Кто такой Владимир Федотов

Федотов родился 12 июня 1966 года в Михайловске Свердловской области. В клубной карьере выступал за «Урал» (ранее «Уралмаш»), «Дружбу» из Йошкар-Олы, тульский «Арсенал», ижевский «Газовик‑Газпром» и саратовский «Сокол». Был главным тренером «Урала», «Металлурга-Кузбасса», «Синары» из Каменска-Уральского, московского «Арарата» и «Оренбурга» (с 2015 по 2017 год и с 2017 по 2019 год).