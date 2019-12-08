ФК «Сочи» назначил нового главного тренера
Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов 8 декабря перешел на аналогичную должность в футбольном клубе «Сочи»
Накануне подопечные Федотова потерпели разгромное поражение от «Тамбова» (0:3), после этого руководство «Оренбурга» сообщило об отставке главного тренера.
Вечером 8 ноября пресс-служба «Сочи» заявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Владимиром Федотовым, которое рассчитано на два с половиной года. 53-летний специалист начнет тренировать команду в 2020 году, когда «леопарды» выйдут из отпуска. Он сменит на посту Александра Точилина, который 20 ноября ушел в отставку.
Кто такой Владимир Федотов
Федотов родился 12 июня 1966 года в Михайловске Свердловской области. В клубной карьере выступал за «Урал» (ранее «Уралмаш»), «Дружбу» из Йошкар-Олы, тульский «Арсенал», ижевский «Газовик‑Газпром» и саратовский «Сокол». Был главным тренером «Урала», «Металлурга-Кузбасса», «Синары» из Каменска-Уральского, московского «Арарата» и «Оренбурга» (с 2015 по 2017 год и с 2017 по 2019 год).
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По итогам 18 матчей текущего сезона РПЛ оренбуржцы с 19 очками идут на 14-м мечте, «Сочи» провел столько же поединков и с 15 очками занимает последнее место.
Напомним, в предпоследнем матче 2019 года команды должны были встретиться, но за инфекционной ангины, которую подхватили десять футболистов южного клуба, игру перенесли.
⚡ Владимир Федотов – новый тренер «Сочи»— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) December 8, 2019
Ранее 53-летний специалист на протяжении двух последних лет возглавлял «Оренбург», с которым в минувшем сезоне РПЛ добился наивысшего достижения в истории клуба – 7-е место. К своим обязанностям в «Сочи» Федотов приступит в 2020-м году. pic.twitter.com/OmXz1gwldL
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