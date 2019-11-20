ФК «Сочи» отправил в отставку главного тренера Александра Точилина
Руководство футбольного клуба «Сочи» освободило Александра Точилина от обязанностей главного тренера с 20 ноября
Об отставке сообщила 20 ноября пресс-служба «леопардов». При этом Точилин может остаться работать в структуре клуба, пишет RT.
«Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны», — отметил он.
Выполнять функции главного тренера на время оставшихся матчей осенней части чемпионата России будет Роман Березовский, который входил в тренерский штаб Точилина.
«Сочи» появился летом 2018 года на основе санкт-петербургского «Динамо», наставником которого с 2015 года был Александр Точилин. Южане заявились в Первый дивизион, и по итогам сезона-2018/19 получили право выступать в Премьер-лиге, а Точилин стал лучшим тренером Футбольной национальной лиги.
По итогам 16 туров чемпионат России «Сочи» набрал 13 очков и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Леопарды» проиграли девять матчей, четыре игры завершили вничью и трижды праздновали победу.
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