Десять игроков ФК «Сочи» выбыли из строя из-за инфекционной ангины
Футболистов и сотрудников «Сочи» поразил вирус инфекционной ангины
«После возвращения с выезда в Уфу игроки "Сочи" должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона. На первые тренировки микроцикла вышло меньше половины полевых игроков. За два дня до игры с "Оренбургом" тренировку и вовсе пришлось отменить», — рассказали в пресс-службе клуба.
Клубные доктора установили, что заболевшие подхватили вирус инфекционной ангины. Сейчас в лазарете команды с таким диагнозом оказалось десять полевых футболистов.
По информации «КП — Кубань» среди заболевших Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов, Антон Заболотныйи Иван Миладинович.Также в лазарете оказались несколько сотрудников клуба.
Встреча с «Оренбургом» в рамках Российской премьер-лиги состоится 1 декабря в Сочи. Сейчас команда является аутсайдером чемпионата — располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. Руководство клуба призвало болельщиков прийти на стадион и поддержать команду в непростой ситуации.
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