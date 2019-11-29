Десять игроков ФК «Сочи» выбыли из строя из-за инфекционной ангины

«После возвращения с выезда в Уфу игроки "Сочи" должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона. На первые тренировки микроцикла вышло меньше половины полевых игроков. За два дня до игры с "Оренбургом" тренировку и вовсе пришлось отменить», — рассказали в пресс-службе клуба.

Клубные доктора установили, что заболевшие подхватили вирус инфекционной ангины. Сейчас в лазарете команды с таким диагнозом оказалось десять полевых футболистов.

По информации «КП — Кубань» среди заболевших Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов, Антон Заболотныйи Иван Миладинович.Также в лазарете оказались несколько сотрудников клуба.

Встреча с «Оренбургом» в рамках Российской премьер-лиги состоится 1 декабря в Сочи. Сейчас команда является аутсайдером чемпионата — располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. Руководство клуба призвало болельщиков прийти на стадион и поддержать команду в непростой ситуации.