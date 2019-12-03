«У них понос, причем разноцветный». Уткин объяснил причину переноса матча «Сочи» — «Оренбург»
Спортивный журналист Василий Уткин 2 декабря в эфире «Эха Москвы» объяснил, что матч РПЛ с «Оренбургом» не состоялся из-за поноса игроков ФК «Сочи»
Напомним, 29 ноября пресс-служба южного клуба сообщила, что десять полевых игроков «Сочи» после выезда в Уфу подхватили инфекционную ангину. Все они, а также несколько сотрудников клуба оказались в лазарете. Матч в рамках 18-го тура чемпионата России должен был пройти 1 декабря, однако позже из-за эпидемии игру перенесли на резервную дату, сообщалось на сайте премьер-лиги.
Уткин в эфире радио рассказал, что на самом деле матч перенесли не из-за ангины. Он сказал, что информация об этом — «подтасовка фактов» и что «у них понос, у всех», «он точно знает».
«У них понос, причем разноцветный. Они не могут провести на футбольном поле 90 минут. С ангиной как-то еще можно было бы: сбить температуру, замотать шарфы… Но у них возникла совершенно другая проблема, поэтому они попросили о переносе. А футболисты "Оренбурга", видимо, люди брезгливые в своем роде», — уточнил он.
По его словам, «[никого] не нужно обманывать»: «Если людей несет, надо прямо об этом говорить».
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