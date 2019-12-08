Елочные базары в Краснодаре откроются 15 декабря

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 декабря стартует продажа новогодних елок и игрушек

В Краевом центре будут работать 54 торговых точки: 46 елочных базаров и 8 лотков с новогодними украшениями. Они будут открыты с 8:00 до 22:00.

Растения в Краснодар привезут из питомников Пермского края, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей. В пресс-службе мэрии краевого центра рассказали, сколько в среднем будет стоить новогоднее дерево:

  • ель — от 500 рублей за метр;
  • сосна — от 600 рублей за метр;
  • пихта — от 600 рублей за метр.

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Покупателям предложат также упаковать дерево в сетку и заказать доставку. Елочные базары сделают из легковозводимых конструкций и украсят праздничными вывесками, флажками и гирляндами. Продавцы будут одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Полный список адресов, где будут работать елочные базары, можно посмотреть здесь. На сайте администрации Краснодара представлена интерактивная карта с торговыми точками. 

Ярмарки с новогодними украшениями и игрушками разместятся по следующим адресам:

  1. угол улиц Красноармейской и Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);
  2. улица Одесская между Красной и Коммунаров;
  3. улица Атарбекова, 30;
  4. улица Вавилова, 1;
  5. улица Героя Аверкиева, 2;
  6. улица Карякина возле домов № 10-18;
  7. улица Гагарина, 75/1;
  8. угол улиц Славянской и Доватора.

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Как писали Юга.ру, главную елку Краснодара откроют 21 декабря. Тогда же на Главной городской площади начнет работать рождественская ярмарка.

Краснодар Новый год Торговля Ярмарки

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