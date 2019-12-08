Елочные базары в Краснодаре откроются 15 декабря
В Краснодаре 15 декабря стартует продажа новогодних елок и игрушек
В Краевом центре будут работать 54 торговых точки: 46 елочных базаров и 8 лотков с новогодними украшениями. Они будут открыты с 8:00 до 22:00.
Растения в Краснодар привезут из питомников Пермского края, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей. В пресс-службе мэрии краевого центра рассказали, сколько в среднем будет стоить новогоднее дерево:
- ель — от 500 рублей за метр;
- сосна — от 600 рублей за метр;
- пихта — от 600 рублей за метр.
Покупателям предложат также упаковать дерево в сетку и заказать доставку. Елочные базары сделают из легковозводимых конструкций и украсят праздничными вывесками, флажками и гирляндами. Продавцы будут одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Полный список адресов, где будут работать елочные базары, можно посмотреть здесь. На сайте администрации Краснодара представлена интерактивная карта с торговыми точками.
Ярмарки с новогодними украшениями и игрушками разместятся по следующим адресам:
- угол улиц Красноармейской и Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);
- улица Одесская между Красной и Коммунаров;
- улица Атарбекова, 30;
- улица Вавилова, 1;
- улица Героя Аверкиева, 2;
- улица Карякина возле домов № 10-18;
- улица Гагарина, 75/1;
- угол улиц Славянской и Доватора.
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