Елочные базары в Краснодаре откроются 15 декабря

В Краснодаре 15 декабря стартует продажа новогодних елок и игрушек

В Краевом центре будут работать 54 торговых точки: 46 елочных базаров и 8 лотков с новогодними украшениями. Они будут открыты с 8:00 до 22:00. Растения в Краснодар привезут из питомников Пермского края, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей. В пресс-службе мэрии краевого центра рассказали, сколько в среднем будет стоить новогоднее дерево: ель — от 500 рублей за метр;

сосна — от 600 рублей за метр;

пихта — от 600 рублей за метр.

Покупателям предложат также упаковать дерево в сетку и заказать доставку. Елочные базары сделают из легковозводимых конструкций и украсят праздничными вывесками, флажками и гирляндами. Продавцы будут одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Полный список адресов, где будут работать елочные базары, можно посмотреть здесь. На сайте администрации Краснодара представлена интерактивная карта с торговыми точками. Ярмарки с новогодними украшениями и игрушками разместятся по следующим адресам: угол улиц Красноармейской и Гоголя (со стороны Кооперативного рынка); улица Одесская между Красной и Коммунаров; улица Атарбекова, 30; улица Вавилова, 1; улица Героя Аверкиева, 2; улица Карякина возле домов № 10-18; улица Гагарина, 75/1; угол улиц Славянской и Доватора.

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