Как выбрать правильную елку на Новый год: объясняют эксперты

Краснодарский край, Вся Россия

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Специалисты Роскачества рассказали, на что следует обращать внимание при покупке живой или искусственной елки

При покупке искусственной елки следует провести рукой против иголок, слегка подергать их и погнуть ветки. Качественному изделию эти действия не навредят. Также обращайте внимание, чтобы елка не имела сильного химического запаха. Специалисты напоминают, что на упаковке изделия обязательно должна быть информация о наличии или отсутствии в материалах вредных веществ.

Покупка живой елке наносит урон экосистеме только в случае, когда вырубка деревьев для продажи осуществляется незаконно. Те елки, которые продаются на специальных елочных базарах, выращены специалистами в питомниках именно для того, чтобы украшать интерьер и создавать новогоднее настроение. Также деревья вырубают в тех местах, где они расти не должны. Например, рядом с газопроводом, линиями электропередач и вдоль обочин дорог. При покупке живой елки следует спросить у продавца разрешительный талон на торговлю, проверить подключен ли кассовый аппарат, а также располагает ли он подробным прайс-листом, сообщается на сайте Роскачества.

Как писали Юга.ру, россияне рассказали, что готовы потратить на новогодний ужин 10 тыс. рублей.

Новый год

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