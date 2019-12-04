Как выбрать правильную елку на Новый год: объясняют эксперты
Специалисты Роскачества рассказали, на что следует обращать внимание при покупке живой или искусственной елки
При покупке искусственной елки следует провести рукой против иголок, слегка подергать их и погнуть ветки. Качественному изделию эти действия не навредят. Также обращайте внимание, чтобы елка не имела сильного химического запаха. Специалисты напоминают, что на упаковке изделия обязательно должна быть информация о наличии или отсутствии в материалах вредных веществ.
Покупка живой елке наносит урон экосистеме только в случае, когда вырубка деревьев для продажи осуществляется незаконно. Те елки, которые продаются на специальных елочных базарах, выращены специалистами в питомниках именно для того, чтобы украшать интерьер и создавать новогоднее настроение. Также деревья вырубают в тех местах, где они расти не должны. Например, рядом с газопроводом, линиями электропередач и вдоль обочин дорог. При покупке живой елки следует спросить у продавца разрешительный талон на торговлю, проверить подключен ли кассовый аппарат, а также располагает ли он подробным прайс-листом, сообщается на сайте Роскачества.
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